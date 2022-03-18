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Вингер Днепра-1 продолжит карьеру в Грузии

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Вернулся туда, откуда приехал.

Вингер Днепра-1 продолжит карьеру в Грузии

UA-Футбол
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Клуб высшего грузинского дивизиона "Дила" объявила о подписании вингера Вагнера Гонсалвеша.

Ранее права на бразильца принадлежали "Днепру-1", но выступал футболист на правах аренды за "Кривбас".

Transfermarkt сообщает, что переход оформлен в статусе свободного агента.

Таким образом, игрок возвращается в Грузию, откуда он в январе 2021-го и перебрался в Украину - из батумского "Динамо".

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В статье: СК Днепр-1
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