Бывший командующий войсками США: 10-12 дней и российские войска достигнут пика. У нас будет лучше переговорная позиция

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в комментарии DW сделал свой прогноз по дальнейшему развитию войны. По его словам, российские войска через 10-12 дней достигнут своего пика, а в переговорном процессе нужно говорить о возвращении Крыма.

"Мы точно будем продолжать [помогать Украине]. Более того, мы должны ускориться. Нам нужно сделать что-то в масштабах берлинской блокады, и делать это срочно. Следующие 10 дней, на мой взгляд, станут решающими. Если мы ускоримся и расширим оказание поддержки. Я думаю, что россияне самом деле близки к достижению точки, когда они не смогут продолжать атаку. Но при условии, что мы будем осуществлять на них давление в течение следующих десяти дней.

Впереди решающая неделя, во время которой наши действия должны заставить россиян достичь кульминации, чтобы они больше не могли атаковать. И тогда Украина будет в более выгодной позиции для любых переговоров.

Думаю, мы придаем чрезмерное значение российским угрозам о расширении границ войны и ядерном оружии. Не верю, что кремль использует ядерное оружие. Во-первых, путин не сможет сделать это сам, и я не верю, что люди, которые его окружают, на самом деле заинтересованы в ядерной угрозе. Поэтому мы как бы отказываемся от более решительных действий. Мы слишком много говорим о том, чего не можем и чего не будем делать. И недостаточно о том, что мы можем сделать.

Предполагаю, что будут еще более серьезные последствия для кремля. Несмотря на то, что у нас заканчиваются рычаги, которые можно быстро нажать.

Путин может использовать химическое оружие. Но это не значит, что он будет его использовать. Но я думаю, что он будет подпитывать различные мифы, даже если это вопреки выживанию россии, как государства. Однако если ему будет необходимо ускорить уничтожение украинцев или убрать людей с территории, вероятный сценарий с химическим оружием это, пожалуй, что-то вроде Сирии: хлор, не больше. Однако это выведет все в другую плоскость. Увидеть детей и пожилых людей, убитых любым видом химического оружия, газа, приведет к огромному давлению на Администрацию США и на других лидеров государств и правительств, чтобы они приняли меры. И они это сделают.

Что будет дальше? Если я прав, в течение следующих 10-12 дней российские войска достигнут пика. Они больше не смогут продолжить атаку. Они захотят заморозить то, что уже завоевали. Именно этот момент мы должны использовать. У нас будет лучше переговорная позиция, и мы должны требовать, чтобы они вернулись не только к периоду до 24 февраля, но и к тому, о чем говорил президент Байден: украинский суверенитет является приоритетом для Соединенных штатов, россияне должны оставить Крым, Донбасс. А потом мы начнем строительство. Будет более трех миллионов беженцев, которые захотят вернуться домой. Это будет огромный вызов. Кроме того, есть миллионы людей в Европе и на Ближнем Востоке, которые зависят от зерна из Украины. Нас ждет серьезная продовольственная проблема, пока Украина не сможет снова экспортировать сельскохозяйственные продукты", - сказал Ходжес.