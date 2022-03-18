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СНБО предупреждает о возможном ударе российских оккупантов по городской больнице Днепра

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СНБО предупреждает о возможном ударе российских оккупантов по городской больнице Днепра

РНБО України

UA-Футбол
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россия начинает использовать новую информационную тактику для оправдания обстрелов мирных городов, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО. Враг может озвучивать запланированные для атаки цели.

В частности, сегодня Минобороны рф выдало очередную порцию лжи: СБУ якобы заминировала больницу в Днепре и "планирует взорвать здание во время пролета над городом российского самолета".

СНБО предупреждает, что именно таким образом враг пытается создать для себя алиби и переложить вину за совершенные военные преступления на украинских защитников.

❗️РНБО просит жителей Днепра быть особенно осмотрительными и осторожными!

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В статье: война с Россией
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