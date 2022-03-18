СНБО предупреждает о возможном ударе российских оккупантов по городской больнице Днепра
Будьте бдительны
РНБО України
россия начинает использовать новую информационную тактику для оправдания обстрелов мирных городов, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО. Враг может озвучивать запланированные для атаки цели.
В частности, сегодня Минобороны рф выдало очередную порцию лжи: СБУ якобы заминировала больницу в Днепре и "планирует взорвать здание во время пролета над городом российского самолета".
СНБО предупреждает, что именно таким образом враг пытается создать для себя алиби и переложить вину за совершенные военные преступления на украинских защитников.
❗️РНБО просит жителей Днепра быть особенно осмотрительными и осторожными!
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