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Глава ВРУ допустил изменения в Конституции относительно движения к членству в НАТО

Общие новости
(5 голосов)

А не слишком ли жирно будет - менять Конституцию ради хотелок фашистов?

Глава ВРУ допустил изменения в Конституции относительно движения к членству в НАТО

Фото: Верховна Рада України

UA-Футбол
Новина українською

Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в эфире общенационального теле- и радиомарафона ответил на вопрос о конституционном урегулировании вопроса НАТО, если Украина пойдет на уступки россии.

Напомним, что одним из требований свихнувшейся недоимперии является отказ Украины от вступления в НАТО. В то же время, движение по направлению к Евроатлантическому альянсу прописано в Конституции Украины.

"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, по какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже будем искать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо менять Конституцию в этой части", - сказал глава ВРУ.

- Стефанчук добавил, что "по результатам текущих договоренностей важно, прежде всего, восстановить безопасность и получить гарантии безопасности функционирования нашего государства".

"Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к обсуждению", - цитирует Стефанчука "Украинская Правда".

Добавим, что российская сторона, комментируя ход переговоров, отмечает, что по вопросу НАТО дипломатические группы продвинулись до уровня "50 на 50".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (7)
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Spokoyno (Київ)
18.03.2022 в 23:15
Ну ДЕ БИ Літературне слово знайти... Рашист бажає, щоб Україна капітулювала та самоліквідувалася, а це ... міркує, як переробити Конституцію на догоду окупанта
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
18.03.2022 в 23:10
Не лезь, свинья.
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+1
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
18.03.2022 в 23:00
всем зрадофилам, важно БЫТЬ В НАТО , а не то что в нашей конституции указан ШЛЯХ, если США хотела кого либо брать в альянс - брала без вопросов, только нам мозги компосировали ...
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0
-2
neutral fan (White Church)
18.03.2022 в 22:45
Не подобається мені цей зелений!
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+1
0
Party555 (Днепр)
18.03.2022 в 21:41
А давайте поменяем Конституцию и добавим в неё пункт, что каждый член партии Зеленского должен ходить с анальной пробкой не менее 25 см длиной ?
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
18.03.2022 в 22:12
к чему ирония? если НАТО нас брать не хочет, то как следовать конституции?
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0
-1
Party555 (Днепр)
18.03.2022 в 22:24
К тому, что требования изменения конституции страны может применяться только к стране, которая потерпела поражение. И нефиг перед нами крутить зелёные наперстки
+2
0

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