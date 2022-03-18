Глава ВРУ допустил изменения в Конституции относительно движения к членству в НАТО
А не слишком ли жирно будет - менять Конституцию ради хотелок фашистов?
Фото: Верховна Рада України
Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в эфире общенационального теле- и радиомарафона ответил на вопрос о конституционном урегулировании вопроса НАТО, если Украина пойдет на уступки россии.
Напомним, что одним из требований свихнувшейся недоимперии является отказ Украины от вступления в НАТО. В то же время, движение по направлению к Евроатлантическому альянсу прописано в Конституции Украины.
"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, по какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже будем искать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо менять Конституцию в этой части", - сказал глава ВРУ.
- Стефанчук добавил, что "по результатам текущих договоренностей важно, прежде всего, восстановить безопасность и получить гарантии безопасности функционирования нашего государства".
"Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к обсуждению", - цитирует Стефанчука "Украинская Правда".
Добавим, что российская сторона, комментируя ход переговоров, отмечает, что по вопросу НАТО дипломатические группы продвинулись до уровня "50 на 50".
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