Жеребьевка еврокубков, соперники для Ярмоленко, Зинченко и Малиновского. Главные новости за 18 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 18-е марта.

Пятница запомнилась любителям футбола как день жеребьевки. Сразу в трех турнирах были выбраны пары для игры на стадии четвертьфиналов. Начнем с главного соревнования - Лиги Чемпионов. Восемь клубов узнали своих будущих оппонентов, а также возможных соперников на следующих стадиях. Интересным противостоянием станет встреча "Челси" и "Реала". В составе последних играет/числится Андрей Лунин. Украинец Роман Яремчук и "Бенфика" встретятся с "Ливерпулем", "Бавария" - с "Вильярреалом", а "Атлетико" попробует навязать конкуренцию "Ман Сити" и Зинченко. Матчи пройдут 5/6 апреля и 12/13 апреля.

Подобно ЛЧ, жеребьевка четвертьфиналов не обошла стороной и турниры статусом ниже. Взять к примеру Лигу Европы, где в двух стадиях от финала остановились Малиновский и Ярмоленко. Коллектив Руслана, "Аталанта", в 1/4 сыграет против "РБ Лейпцига", а "Вест Хэм" Андрея померится силами с "Лионом". Также в четвертьфинале сыграет "Барселона". Будущий оппонент команды Хави - "Айнтрахт". Последняя пара: "Брага" - "Рейнджерс".

Результаты жребия последнего турнира, Лиги Конференций. Здесь так же осталось восемь команд, и так же хватает украинцев. В составе "Славии" играют Тарас Качараба и Максим Таловеров. В рамках 1/4 они сыграют против "Фейеноорда". Теперь к остальным парам. Норвежский "Буде-Глимт", открытие турнира, сыграет против фаворита - "Ромы" Жозе Моуриньо. Команды ранее играли в одной группе. "Марсель" встретится с "ПАОКом", а "Лестер" дважды будет противостоять "ПСВ".

Ни дня без грустных новостей. Экс-хавбек и тренер "Шахтера" Алексей Бахарев умер в 45-летнем возрасте. Вначале об этом сообщило ряд СМИ, а после эту же информацию подтвердила пресс-служба "горняков". В составе донецкого клуба он выступал с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей и забил 13 мячей. По завершению карьеры более 10 лет работал детским тренером в Академии донецкого "Шахтера". Причина смерти остается неизвестной.

Но есть и определенный позитив. Пусть он и идет из-за границы. Главный тренер "Аль-Айна" украинец Сергей Ребров был признан лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ. Для него это шестая подобная награда кряду. Ранее он получал этот приз в августе, сентябре, октябре и ноябре, декабря/января. "Аль-Айн" лидирует в своем первенстве, опережая ближайшего конкурента на семь балов. Ребров работает с клубом с лета 2021-го.