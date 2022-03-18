Арестович: Военного решения по Мариуполю нет

Советник Офиса президента Украины, военный эксперт Алексей Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе. В частности, чиновник объяснил, почему невозможно сейчас оказать защитникам города военную помощь.

– Сегодня погода такая, что день будет посвящен плохим новостям. Кто-то должен это сделать – и давайте это буду я. О Мариуполе. Давайте расскажу о Мариуполе. Все крики о военной помощи, о деблокаде идут от людей, которые или не понимают военной обстановки из-за того, что являются обычными нормальными людьми и не могут ее понимать, или от людей, очень хорошо понимающих военную обстановку, но занимающихся спекуляциями.

Еще раз: ближайшие подразделения ВСУ ведут сверхсложные бои севернее Волновахи. На них наступают превосходящие силы противника, и ни о какой деблокаде Мариуполя речи быть не может. Им бы самим там отбиться. Второе: остальные части находятся в 100, 120, 150 километрах от Мариуполя. Им, кроме всего прочего, нужно пробить оборону соперника там, где они находятся – хотя откуда взять те резервы, чтобы они пробили и перешли в наступление? – они сами там защищаются. Даже если пробьют, они не пройдут более 120-ти км по степям под ударами авиации из Крыма и Ростовской области, у которой (авиации) очень короткое плечо для заправки, пополнения запасов, нанесения удара. Ни одна армия мира, даже американская, в таких условиях не пройдет вперед.

Третье: там построена очень мощная противовоздушная оборона противника как авиационная из Крыма, так и наземная. Были попытки оказать Мариуполю воздушную поддержку, но они, мягко говоря, не увенчались успехом. Поэтому военного решения в настоящее время по Мариуполю нет. Можете сколько угодно "тегать" меня, Офис президента, лично Президента, но решения нет. Это мнение не только мое, но и мнение военных. Что есть на данный момент? На данный момент существует политика дипломатического урегулирования ситуации вокруг Мариуполя. В первую очередь, гуманитарной катастрофы. Пожалуйста, усвойте простую мысль: у нас, в Офисе президента, есть друзья и родные в Мариуполе, в том числе и у меня, и у многих других. Некоторые из них бьются с оружием в руках, некоторые из них гражданские люди, которые пострадали и страдают не меньше, чем другие мариупольцы. ОП – наиболее сформированный орган страны. Президент наиболее проинформированный человек в стране.

Более десяти суток назад он сказал, что Мариуполь для него тема номер один и занялся этим вопросом на самом высоком международном уровне. Главы церквей, лидеры ведущих стран мира, главы международных гуманитарных организаций наиболее высокого уровня – все вместе решают проблему Мариуполя. И удалось сдвинуть ситуацию к тому, что русские войска открыли коридоры на выезд из Мариуполя. К сожалению, они не пропустили гуманитарную помощь в Мариуполь, но дали возможность выезжать оттуда самим жителям Мариуполя. И по нашим данным, более 40 тысяч уже покинули Мариуполь, а дальше вице-премьер Ирина Верещук лично занимается тем, что контролирует перемещение по маршруту Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Запорожье, а дальше людям оказывают помощь, в Запорожье их распределяют по другой территории Украины. Курируется это на централизованном государственном уровне.

И еще одну вещь нужно понять. Психологически важную вещь. Война – это двусторонний процесс и на ситуацию влияем и мы, и противник. Не всегда, не всегда все зависит от нас, это мнение нужно усвоить, нужно просыпаться, становиться взрослым. Я понимаю психологическую составляющую, но и вы поймите: когда вы выписываете все это нам в лицо, вы эмоционально разгрузились, сделали перенос, нашли виновных, но ничего практичного за этим выплеском не стоит, - сказал Арестович.