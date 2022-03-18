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Еще один высокопоставленный оккупант. В Чернобаевке ВСУ ликвидировали генерал-лейтенанта рф

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Земля стекловатой

Еще один высокопоставленный оккупант. В Чернобаевке ВСУ ликвидировали генерал-лейтенанта рф

фото из открытых источников

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Российское издание The Insider, признанное в эрефии "иностранным агентом", сообщает о том, что в Чернобаевке после очередной контратаки ВСУ ликвидирован командующий 8-й армией южного военного округа рф генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

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Отметим, что ранее о ликвидации командующего 8-й армией южного военного округа рф говорил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Но информация нуждалась в уточнении.

Также добавим, что в Чернобаевке это вторая или третья массированная контратака украинского войска по позициям врага.

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В статье: война с Россией
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