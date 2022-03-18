Еще один высокопоставленный оккупант. В Чернобаевке ВСУ ликвидировали генерал-лейтенанта рф
Земля стекловатой
фото из открытых источников
Российское издание The Insider, признанное в эрефии "иностранным агентом", сообщает о том, что в Чернобаевке после очередной контратаки ВСУ ликвидирован командующий 8-й армией южного военного округа рф генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
Отметим, что ранее о ликвидации командующего 8-й армией южного военного округа рф говорил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Но информация нуждалась в уточнении.
Также добавим, что в Чернобаевке это вторая или третья массированная контратака украинского войска по позициям врага.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- РФ бросила в атаку на Изюм курсантов
- Умер бывший игрок и тренер Шахтера
- Яремчук сыграет с Ливерпулем. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов
- Возле Чернигова украинская артиллерия "накрыла" батарею РСЗО
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...