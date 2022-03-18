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В США все еще обеспокоены тем, что Китай может оказать помощь россии в войне с Украиной

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Если это случится, США введут санкции против Китая

В США все еще обеспокоены тем, что Китай может оказать помощь россии в войне с Украиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 18-го марта, состоялась встреча президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина. Китайские провластные СМИ пишут о позиции Китая против войны, за мир, за то, чтобы вместе с США выступать глобальными гарантами мирной жизни.

В то же время, как сообщает американское издание CNN, в США существует обеспокоенность тем, что Китай может оказать материальную поддержку россии, чтобы продолжить войну против Украины. По крайней мере, именно так в Белом доме прокомментировали результаты встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Напомним, по сообщениям американской разведки, ранее россия обратилась в Китай с просьбой предоставить ей финансовую, материальную и военную помощь для ведения войны с Украиной.

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В статье: война с Россией
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