Мариупольский металлургический гигант из корпорации Рината Ахметова разрушен без возможности восстановления

Сергей Орлов, заместитель мэра города Мариуполь, в интервью изданию Forbes сказал, что завод "Азовсталь", по которому сегодня, 18-го марта, бомбили решисты, разрушен.

"Ничего не работает. Все стоит. Запустить это уже нельзя. "Азовсталь" разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", - сказал Орлов.

"Азовсталь" – это металлургический комбинат, монополист в Украине по выпуску некоторых видов металлопроката. По уровню валового дохода занимает третье место среди металлургических предприятий Украины. Это один из главных активов корпорации "Метинвест", принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.