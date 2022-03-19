Словакия отдаст Украине свои ПВО, получив взамен американские системы от Нидерландов и Германии

Словакия отдаст свои системы противовоздушной обороны советского производства С-300 Украине, взамен получив американские ракетные комплексы Patriot от Нидерландов и Германии.

Об этом сообщает министерство обороны Нидерландов.

"Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы ​​Слиач в центральной Словакии. Сегодня принято окончательное решение о том, что системы будут развернуты. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной. ЗРК Patriot станут на дежурство с середины апреля", - говорится в сообщении военного ведомства Нидерландов.