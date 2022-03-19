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Словакия отдаст Украине свои ПВО, получив взамен американские системы от Нидерландов и Германии

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Хорошее усиление

Словакия отдаст Украине свои ПВО, получив взамен американские системы от Нидерландов и Германии

фото из открытых источников

UA-Футбол
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Словакия отдаст свои системы противовоздушной обороны советского производства С-300 Украине, взамен получив американские ракетные комплексы Patriot от Нидерландов и Германии.

Об этом сообщает министерство обороны Нидерландов.

"Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы ​​Слиач в центральной Словакии. Сегодня принято окончательное решение о том, что системы будут развернуты. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной. ЗРК Patriot станут на дежурство с середины апреля", - говорится в сообщении военного ведомства Нидерландов.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 800 советских систем ПВО.

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В статье: война с Россией
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