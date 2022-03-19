Стало известно, сколько воздушных целей врага было поражено украинским войском за последние сутки

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило на своей странице в фейсбук, что за последние сутки, 18-го марта, было поражено двенадцать воздушных целей врага. В частности:

два самолета;

три вертолета;

три беспилотника;

четыре крылатые ракеты.

Добавим, что десять целей были сбиты усилиями Воздушных сил ВСУ, еще две – Сухопутными войсками ВСУ.