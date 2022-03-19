Стало известно, сколько воздушных целей врага было поражено украинским войском за последние сутки
Неплохой урожай
фейсбук
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило на своей странице в фейсбук, что за последние сутки, 18-го марта, было поражено двенадцать воздушных целей врага. В частности:
- два самолета;
- три вертолета;
- три беспилотника;
- четыре крылатые ракеты.
Добавим, что десять целей были сбиты усилиями Воздушных сил ВСУ, еще две – Сухопутными войсками ВСУ.
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Источник:фейсбук
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