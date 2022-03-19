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Стало известно, сколько воздушных целей врага было поражено украинским войском за последние сутки

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Стало известно, сколько воздушных целей врага было поражено украинским войском за последние сутки

фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило на своей странице в фейсбук, что за последние сутки, 18-го марта, было поражено двенадцать воздушных целей врага. В частности:

  • два самолета;
  • три вертолета;
  • три беспилотника;
  • четыре крылатые ракеты.

Добавим, что десять целей были сбиты усилиями Воздушных сил ВСУ, еще две – Сухопутными войсками ВСУ.

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В статье: война с Россией
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