Зеленский призвал москву наконец-то встретиться и восстановить территориальную целостность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении к украинскому народу по итогам очередных суток войны с россией анонсировал очередные экономические реформы. Одна из них направлена, в частности, на помощь людям, приютившим у себя переселенцев и беженцев войны. Также президент рассказал о ситуации на фронте, отдельно затронул тему Мариуполя и анонсировал предстоящие переговоры с лидерами сильнейших стран мира.

Отдельно Владимир Зеленский обратился к москве и обитателям кремля, заявив, что уже пора садиться за стол переговоров и говорить о возобновлении территориальной целостности Украины. Лидер государства обратил внимание на мероприятие, которое состоялось в москве в поддержку российской агрессии против Украины и аннексии Крыма. По приблизительным оценкам, там собралось двести тысяч человек – примерно столько, сколько вторглось россиян в Украину для ее оккупации. Зеленский сказал: "А теперь представьте, что на том стадионе среди двухсот тысяч человек будет четырнадцать тысяч трупов".

"Содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины – это единственный шанс для россии уменьшить ущерб от ошибок. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери россии будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", – сказал Владимир Зеленский.

Полное видеообращение президента Украины смотрите в видеосюжете.