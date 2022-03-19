14 ракет и более 40 авиационных налетов на Украину за сутки. Генштаб ВСУ проанализировал последние события на фронте
Оперативная информация по состоянию на 24:00 18.03.2022
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подвел итоги 23-го дня войны Украины против российского захватчика. Важной является информация о количестве выпущенных по территории Украины ракет и авианалетов – четырнадцать и сорок соответственно. Но наша оборона не слабеет, а нация только крепчает.
Генштаб проанализировал главные направления борьбы на фронте.
- В Донецком операционном районе оккупанты временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.
- Только в течение текущих суток противником нанесено 4 ракетных удара (14 ракет) и совершено более 40 авиационных налетов.
- Оккупанты продолжают частично блокировать город Чернигов, обстреливая артиллерией гражданские кварталы города.
- Продолжаются попытки блокирования Сум и Харькова, а также попытки возобновить наступление в направлении Покровска.
- На Луганском направлении захватчики предпринимают попытки установления контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировку Северодонецка.
- В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окрестностях города, делает неудачные попытки совершить выход в южную часть города. Продолжаются бои за город Попасная.
- На Донецком направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя.
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