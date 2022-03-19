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Арестович сообщил о том, что ВСУ в шестой раз ударили по позициям врага в Чернобаевке

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Непутевые оккупанты то и дело базируют там свою авиатехнику

Арестович сообщил о том, что ВСУ в шестой раз ударили по позициям врага в Чернобаевке

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в фейсбуке сообщил о том, что Вооруженные силы Украины снова ударили по позициям врага в Чернобаевке. Как отмечает Арестович, это уже шестой удар нашего войска по этой локации врага.

Чернобаевка – это село Чернобаевской сельской общины Херсонского района Херсонской области. Там расположен аэродром, который российски оккупанты уже неоднократно использовали для нужд своей авиации. И каждый раз натыкались на контратаки от украинского войска.

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В статье: война с Россией
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