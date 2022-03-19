ВСУ убили очередного генерала российской армии
Такие трудные "учения"?
Сухопутні війська ЗСУ
Генштаб ВСУ подвел итоги противостояния вторжению оккупанта за минувшие сутки 18 марта. Положение и характер борьбы остается почти на том же уровне, что и в предыдущие дни. Правда, были уничтожены колонны противника в Николаевской и Сумской областях. Потери орков в этих двух пунктах уточняются.
Главным трофеем стала смерть генерала-лейтенанта русской армии. В результате огневого поражения погиб командующий восьмой общевойсковой армией Южного военного округа зс рф Андрей Мордовичев.
В то же время раненых орков продолжают доставлять в пограничные российские и белорусские больницы. Все медучреждения города Гомель (500 тыс. жителей), имеющие хирургические отделения, привлеченные для спасения оккупантов – гражданские граждане не могут воспользоваться необходимыми им услугами (плановые операции отменены или перенесены на неопределенный срок). В то же время, многих не могут спасти, ведь от тяжелых ранений захватчики летят на концерт к Кобзону.
Также за минувшие сутки было уничтожено 12 воздушных целей оккупантов: два самолета, три вертолета, 3 БПЛА и четыре крылатых ракеты.
Популярное сейчас
- Зеленский призвал москву наконец-то встретиться и восстановить территориальную целостность Украины
- Еще один высокопоставленный оккупант. В Чернобаевке ВСУ ликвидировали генерал-лейтенанта рф
- Глава ВРУ допустил изменения в Конституции относительно движения к членству в НАТО
- "Мы просто с***я". Виталий Ким опубликовал перехваченную запись разговора солдата рф
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО
Новости по теме
- 01:39 Украинские Арестович сообщил о том, что ВСУ в шестой раз ударили по позициям врага в Чернобаевке
- 01:28 Украинские 14 ракет и более 40 авиационных налетов на Украину за сутки. Генштаб ВСУ проанализировал последние события на фронте
- 00:45 Украинские Стало известно, сколько воздушных целей врага было поражено украинским войском за последние сутки