Генштаб ВСУ подвел итоги противостояния вторжению оккупанта за минувшие сутки 18 марта. Положение и характер борьбы остается почти на том же уровне, что и в предыдущие дни. Правда, были уничтожены колонны противника в Николаевской и Сумской областях. Потери орков в этих двух пунктах уточняются.

Главным трофеем стала смерть генерала-лейтенанта русской армии. В результате огневого поражения погиб командующий восьмой общевойсковой армией Южного военного округа зс рф Андрей Мордовичев.

В то же время раненых орков продолжают доставлять в пограничные российские и белорусские больницы. Все медучреждения города Гомель (500 тыс. жителей), имеющие хирургические отделения, привлеченные для спасения оккупантов – гражданские граждане не могут воспользоваться необходимыми им услугами (плановые операции отменены или перенесены на неопределенный срок). В то же время, многих не могут спасти, ведь от тяжелых ранений захватчики летят на концерт к Кобзону.

Также за минувшие сутки было уничтожено 12 воздушных целей оккупантов: два самолета, три вертолета, 3 БПЛА и четыре крылатых ракеты.