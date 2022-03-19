В Мариуполе идут бои за Азовсталь
Хлопцы, держитесь!
Азовсталь, фото - Getty Images
Российские оккупанты пытаются захватить металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.
По его словам, террористы фактически уничтожили металлургический завод.
"Ситуация в Мариуполе катастрофическая, сейчас идут бои за Азовсталь. По тем данным, которые есть, мы можем сказать, что потеряли этот экономический гигант, один из крупнейших заводов Европы фактически уничтожается", - ответил Денисенко.
Отметим, что металлургический комбинат "Азовсталь" был монополистом на Украине по выпуску некоторых видов металлопроката. Завод принадлежит компании Метинвест, мажоритарным акционером которой является Ринат Ахметов. По данным из открытых источников, операционная прибыль "Азовстали" в 2016-м году составляла почти 33 млрд грн.
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