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Почти четверть украинцев были вынуждены покинуть родные дома из-за войны с россией

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Очень многие наши соотечественники еще остаются заблокированными в горячих точках

Почти четверть украинцев были вынуждены покинуть родные дома из-за войны с россией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миграционное агентство ООН сообщает, что почти 10 миллионов украинцев покинули родные дома из-за войны против России: 3,2 млн выехали за границу, еще 6,5 млн стали внутренними переселенцами.

Это количество почти четверть от общего официального населения Украины – 44 миллиона.

Также по показателю беженцев Украина приближается к показателю Сирии, заставившей 13 миллионов человек покинуть свои дома. Правда, на тот момент общая численность населения страны составляла 22 млн. жителей.

В то же время, еще 12 миллионов украинцев буквально застряли в опасных регионах. Многие из них не могут выехать из-за высоких рисков, сорванного сообщения, нехватки информации и мест передислокации.

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В статье: война с Россией
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Источник:
AP

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