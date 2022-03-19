Почти четверть украинцев были вынуждены покинуть родные дома из-за войны с россией
Очень многие наши соотечественники еще остаются заблокированными в горячих точках
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Миграционное агентство ООН сообщает, что почти 10 миллионов украинцев покинули родные дома из-за войны против России: 3,2 млн выехали за границу, еще 6,5 млн стали внутренними переселенцами.
Это количество почти четверть от общего официального населения Украины – 44 миллиона.
Также по показателю беженцев Украина приближается к показателю Сирии, заставившей 13 миллионов человек покинуть свои дома. Правда, на тот момент общая численность населения страны составляла 22 млн. жителей.
В то же время, еще 12 миллионов украинцев буквально застряли в опасных регионах. Многие из них не могут выехать из-за высоких рисков, сорванного сообщения, нехватки информации и мест передислокации.
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