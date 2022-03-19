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Глава МИД Великобритании: Санкции с российских олигархов никогда не снимут

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Пример, которому должны последовать все

Глава МИД Великобритании: Санкции с российских олигархов никогда не снимут

Фото: Football365

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Глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что введенные против российских олигархов санкции никогда не будут сняты:

"Это чрезвычайно сложно. Эти олигархи позволили владимиру путину делать то, что он делает. На его руках кровь.

"Это началось с конца холодной войны, когда мы сократили наши расходы на оборону. Я думаю, что Запад начал терять бдительность в годы Блэра и продолжал до нынешних времен. Был ряд переломных моментов. И в каждый момент Запад не воспринимал всерьез то, что планировал путин", - сказала Трасс.

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В статье: Англия Роман Абрамович война с Россией
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Источник:
The Times

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