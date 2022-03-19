Глава МИД Великобритании: Санкции с российских олигархов никогда не снимут
Пример, которому должны последовать все
Фото: Football365
Глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что введенные против российских олигархов санкции никогда не будут сняты:
"Это чрезвычайно сложно. Эти олигархи позволили владимиру путину делать то, что он делает. На его руках кровь.
"Это началось с конца холодной войны, когда мы сократили наши расходы на оборону. Я думаю, что Запад начал терять бдительность в годы Блэра и продолжал до нынешних времен. Был ряд переломных моментов. И в каждый момент Запад не воспринимал всерьез то, что планировал путин", - сказала Трасс.
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Источник:The Times
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