Глава МИД Великобритании: Санкции с российских олигархов никогда не снимут

Глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что введенные против российских олигархов санкции никогда не будут сняты:

"Это чрезвычайно сложно. Эти олигархи позволили владимиру путину делать то, что он делает. На его руках кровь.

"Это началось с конца холодной войны, когда мы сократили наши расходы на оборону. Я думаю, что Запад начал терять бдительность в годы Блэра и продолжал до нынешних времен. Был ряд переломных моментов. И в каждый момент Запад не воспринимал всерьез то, что планировал путин", - сказала Трасс.