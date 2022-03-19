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Нацгвардия остановила наступление россиян на Рубежное

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Враг несет потери

Нацгвардия остановила наступление россиян на Рубежное

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бойцы Национальной гвардии остановили наступление врага на Рубежное и уничтожили 20 оккупантов. Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Рубежное и Попасная - украинские. Под обстрелами все города области. Четверо погибших и 10 раненых. Повреждены более 50 зданий. Бои за Рубежное и Попасную продолжаются. Нацгвардейцы остановили наступление путинских убийц со стороны временно оккупированной Старой Краснянки на украинское Рубежное. Во время боя они уничтожили два десятка российских оккупантов и заставили их отступить. Войска врага сопровождали свои наступательные действия сорокаминутным обстрелом города из минометов и ствольной артиллерии", - написал Гайдай.

Он также отметил, что под обстрелами в течение суток находились Северодонецк, Лисичанск, Гирское, Кременная, Приволье, Золотое.

По данным Гайдая, повреждены 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два учреждения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры. Есть погибшие в Северодонецке и Рубежном.

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В статье: война с Россией
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