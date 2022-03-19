Нацгвардия остановила наступление россиян на Рубежное

Бойцы Национальной гвардии остановили наступление врага на Рубежное и уничтожили 20 оккупантов. Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Рубежное и Попасная - украинские. Под обстрелами все города области. Четверо погибших и 10 раненых. Повреждены более 50 зданий. Бои за Рубежное и Попасную продолжаются. Нацгвардейцы остановили наступление путинских убийц со стороны временно оккупированной Старой Краснянки на украинское Рубежное. Во время боя они уничтожили два десятка российских оккупантов и заставили их отступить. Войска врага сопровождали свои наступательные действия сорокаминутным обстрелом города из минометов и ствольной артиллерии", - написал Гайдай.

Он также отметил, что под обстрелами в течение суток находились Северодонецк, Лисичанск, Гирское, Кременная, Приволье, Золотое.

По данным Гайдая, повреждены 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два учреждения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры. Есть погибшие в Северодонецке и Рубежном.