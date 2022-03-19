Из-за провала первоначальных целей россия проводит стратегию истощения
Это является причиной страданий гражданских
Фото: focus.ua/ автор: Evgeniy Maloletka
Оккупанты провалили первоначальную стратегию захвата Украины и теперь прибегли к новой. Ее целью является изнурение обычных людей, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Кремль был удивлен мощью противостояния захватчикам, ведь россии не удалось достичь своих первоначальных целей. Изменение тактики будет заключаться в неизбирательном использовании огневой мощи, разрушении инфраструктуры и усилении гуманитарного кризиса. К примеру: хаотические обстрелы городов и блокировка гуманитарных маршрутов и перевозок провизии.
Также путин еще больше усилил контроль над российскими СМИ. Он продолжает распространять именно его сказку, избегая всех правдивых фактов, которые могут негативно отразиться на мнении людей. Также от русского народа скрывается высокое количество жертв.
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