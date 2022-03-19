Подоляк: Переговоры могут затянуться. Есть некоторые уступки, на которые мы точно не собираемся идти
Украина имеет жесткую позицию
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Мирные переговоры с Россией могут продолжаться не менее нескольких недель. Об этом сказал советник президента Украины Михаил Подоляк, участвующий в них.
"Этот процесс может затянуться дольше. Есть некоторые уступки, на которые мы не собираемся идти. Мы не можем отдать никаких территорий.
Хотя полное мирное соглашение может занять больше времени, то, что может произойти через несколько дней, – это прекращение огня, которое откроет больше гуманитарных коридоров.
Российская армия не воюет с украинской – они воюют только с гражданскими. Они пытаются реализовать в Украине сирийский или афганский сценарий войны", – заявил Подоляк.
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