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Зозуля: Россияне – это стадо баранов. Как главный бекнет, туда население идет

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(1 голосов)

Роман полностью прав

Зозуля: Россияне – это стадо баранов. Как главный бекнет, туда население идет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал, как относится к умственным способностям россиян:

“Понимаете, у меня такое чувство, что там, извините за выражение, стадо баранов. Как тот главный “бекнет”, и туда 125 миллионов населения идет. У них нет своего мнения, своего видения. Стучим к ним, говорим, показываем им в одно место. Говорят, у нас фашисты, нацисты.

Ну, вы видели, что этот (Кадыров) сказал: "Ищем Бандеру, за его голову даем какие-то деньги". Сейчас все верят, что Бандера жив. Понимаете? Мне кажется, там нет толку, там люди пробиты”, - сказал Зозуля.

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В статье: Роман Зозуля война с Россией
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
19.03.2022 в 10:12
Увы для нас они стадо баранов . Единицы , думающих . Остальные тупо повторяют мантры пропаганды
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