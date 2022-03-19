Зозуля: Россияне – это стадо баранов. Как главный бекнет, туда население идет

Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал, как относится к умственным способностям россиян:

“Понимаете, у меня такое чувство, что там, извините за выражение, стадо баранов. Как тот главный “бекнет”, и туда 125 миллионов населения идет. У них нет своего мнения, своего видения. Стучим к ним, говорим, показываем им в одно место. Говорят, у нас фашисты, нацисты.

Ну, вы видели, что этот (Кадыров) сказал: "Ищем Бандеру, за его голову даем какие-то деньги". Сейчас все верят, что Бандера жив. Понимаете? Мне кажется, там нет толку, там люди пробиты”, - сказал Зозуля.