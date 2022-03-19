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Боевых машин уже полторы тысячи. Данные о потерях россиян по состоянию на утро 19 марта

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Генштаб информирует

Боевых машин уже полторы тысячи. Данные о потерях россиян по состоянию на утро 19 марта

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях противника с 24 февраля по 19 марта.

За сутки прибавилось около 200 солдат личного состава. Общая численность составляет около 14400 человек. ВСУ за пятницу уничтожили 16 танков (всего – 466). Боевых бронированных машин прибавилось 32 (общее количество – 1470), уничтоженных артиллерийских систем в настоящее время насчитывается 213 (+8 в сутки). РСЗО без изменений – 72, а средства ПВО увеличились до 44 единиц. Количество уничтоженной автомобильной техники перевалило за девять сотен – 914 (+35 единиц в сутки).

Что касается авиации, то в сумме потери врага в самолетах и ​​вертолетах составляют 210 единиц. Самолетов уничтожено 95, вертолетов – 115, также россияне уже не досчитали 17 беспилотников.

Генштаб напоминает, что данные уточняются, а подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее сообщалось о смерти командующего восьмой общевойсковой армией Южного военного округа с РФ генерала-лейтенанта Андрея Мордовичева.

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В статье: война с Россией
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