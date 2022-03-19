Зеленский присвоил звание Героя Украины двум командирам, защищающим Мариуполь
Высокую награду получили управляющий бригадой морской пехоты и полком спецназначения Азов
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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командирам двух подразделений, которые продолжают героическую оборону Мариуполя.
Такое звание получил Владимир Баранюк, командир 36 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского ВМС ВСУ, и Денис Прокопенко, друг "Редис", командир полка спецназначения "Азов".
Об этом в своем вчерашнем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский:
"Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя. Наш героический город, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины. 36-я отдельная бригада морской пехоты. 501-й отдельный батальон морской пехоты. 1-й отдельный батальон морской пехоты. 12 бригада Национальной гвардии. И отдельный отряд специального назначения "Азов". Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждому, кто защищает Украину”, – сказал Владимир Зеленский.
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