УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский присвоил звание Героя Украины двум командирам, защищающим Мариуполь
В тренде

Зеленский присвоил звание Героя Украины двум командирам, защищающим Мариуполь

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Высокую награду получили управляющий бригадой морской пехоты и полком спецназначения Азов

Зеленский присвоил звание Героя Украины двум командирам, защищающим Мариуполь

Новинарня

Новина українською

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командирам двух подразделений, которые продолжают героическую оборону Мариуполя.

Такое звание получил Владимир Баранюк, командир 36 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского ВМС ВСУ, и Денис Прокопенко, друг "Редис", командир полка спецназначения "Азов".

Об этом в своем вчерашнем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский:

"Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя. Наш героический город, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины. 36-я отдельная бригада морской пехоты. 501-й отдельный батальон морской пехоты. 1-й отдельный батальон морской пехоты. 12 бригада Национальной гвардии. И отдельный отряд специального назначения "Азов". Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждому, кто защищает Украину”, – сказал Владимир Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мариуполь война с Россией Владимир Зеленский Азов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ОП

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...