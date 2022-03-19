Зеленский присвоил звание Героя Украины двум командирам, защищающим Мариуполь

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командирам двух подразделений, которые продолжают героическую оборону Мариуполя.

Такое звание получил Владимир Баранюк, командир 36 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского ВМС ВСУ, и Денис Прокопенко, друг "Редис", командир полка спецназначения "Азов".

Об этом в своем вчерашнем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский:

"Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя. Наш героический город, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины. 36-я отдельная бригада морской пехоты. 501-й отдельный батальон морской пехоты. 1-й отдельный батальон морской пехоты. 12 бригада Национальной гвардии. И отдельный отряд специального назначения "Азов". Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждому, кто защищает Украину”, – сказал Владимир Зеленский.