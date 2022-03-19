Генсек ООН: Война в Украине может стать причиной массового голода
Чиновник дал неутешительный прогноз
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об угрозе массового голода и продовольственного кризиса в мире в связи с российско-украинской войной. Агрессия россии уже нарушила поставки продукции.
"Война в Украине уже нарушила цепочки поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы", - заявил Гутерриш.
Накануне в Европейском Союзе предупреждали о продовольственном кризисе в мире, поскольку и РФ, и Украина являются крупными экспортерами в агропромышленном секторе. Речь идет о возможном повышении цен на зерно, энергию, удобрения и металлы.
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