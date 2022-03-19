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Генсек ООН: Война в Украине может стать причиной массового голода

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Чиновник дал неутешительный прогноз

Генсек ООН: Война в Украине может стать причиной массового голода

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об угрозе массового голода и продовольственного кризиса в мире в связи с российско-украинской войной. Агрессия россии уже нарушила поставки продукции.

"Война в Украине уже нарушила цепочки поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы", - заявил Гутерриш.

Накануне в Европейском Союзе предупреждали о продовольственном кризисе в мире, поскольку и РФ, и Украина являются крупными экспортерами в агропромышленном секторе. Речь идет о возможном повышении цен на зерно, энергию, удобрения и металлы.

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В статье: ООН война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.03.2022 в 11:26
Долго же вы с тормоза снимаетесь...
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