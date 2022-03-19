Российские фашисты могут провести открытую мобилизацию и ввести в рф военное положение

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что руководство так называемой российской так называемой федерации может провести открытую мобилизацию. Это связано с большими потерями, которые войска Оркостана несут на украинской земле.

"Исходя из того, что врагу нанесены большие потери личного состава, существует вероятность, что военно-политическим руководством российской федерации будет принято решение о внесении изменений в существующее законодательства и начато открытую мобилизацию для продолжения затяжной, изнурительной войны. С целью оправдания таких действий, не исключается осуществление ряда провокаций на территории российской федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит провластной верхушке принять решение относительно объявления военного положения и тотальной мобилизации граждан.

С территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации и росгвардии. Так, в городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан или отменены, или перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.

Враг продолжает нести существенные потери. Имеет проблемы с логистическим обеспечением подразделений. Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне против Украины", - говорится в заявлении украинского Генштабу.