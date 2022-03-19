В Украине заработали лагеря для военнопленных
Все законы при этом соблюдены
Фото: https://t.me/Tsaplienko/2933
В Украине заработали специальные лагеря для военнопленных русских оккупантов. Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Уже есть лагеря для военнопленных. Мы над этим поработали. Они они, потому что этого, опять же, требует Женевская конвенция. Относительно военнопленных - даже медицинская помощь им оказывается почти на том уровне, как предоставляется нашим ребятам.
Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором", - сказала она.
По словам Венедиктовой, вопросы специальных военных лагерей отработали – об этом подписан совместный приказ из Минобороны, МВД и других касательных служб. Также известно, что вопросом военнопленных занимается специально созданный правоохранительный орган - Военная служба правопорядка.
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