В Запорожье будет введен комендантский час на почти полтора суток
Ради безопасности граждан
Укрінформ/Автор невідомий
Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил о введении комендантского часа в областном центре:
“В г. Запорожье комендантский час начнется сегодня, 19 марта в 16.00 и завершится в понедельник, 21 марта в 6.00.
Для безопасности в это время не выходите на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).
Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона”, – говорится в обращении.
Отметим, что Запорожье стало пунктом приёма беженцев из Бердянска, Мариуполя и соседних с ними населенных пунктов. Часть людей остаются в областном центре, а другие эвакуируются в направлении Запада Украины.
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