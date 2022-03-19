В Запорожье будет введен комендантский час на почти полтора суток

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил о введении комендантского часа в областном центре:

“В г. Запорожье комендантский час начнется сегодня, 19 марта в 16.00 и завершится в понедельник, 21 марта в 6.00.

Для безопасности в это время не выходите на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона”, – говорится в обращении.