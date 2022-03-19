Полк Азов провел рейд по тылу врага возле Мариуполя

Бойцы полка Азов в субботу, 19 марта утром провели спецоперацию, совершив рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления.

В ходе рейда были уничтожены склады с боеприпасами, офицерский состав врага, взвод пехоты. По предварительным данным, уничтожен 1 танк, 2 БТРа и грузовые автомобили, говорится в сообщении полка.

Заметим, что ранее сообщалось, что в Мариуполе идут бои за металлургический комбинат Азовсталь.