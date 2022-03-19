Полк Азов провел рейд по тылу врага возле Мариуполя
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Українські військові спостерігають за зміною тактики ворога. Фото - Getty Images
Бойцы полка Азов в субботу, 19 марта утром провели спецоперацию, совершив рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления.
В ходе рейда были уничтожены склады с боеприпасами, офицерский состав врага, взвод пехоты. По предварительным данным, уничтожен 1 танк, 2 БТРа и грузовые автомобили, говорится в сообщении полка.
Заметим, что ранее сообщалось, что в Мариуполе идут бои за металлургический комбинат Азовсталь.
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
19.03.2022 в 11:58
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