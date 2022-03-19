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Количество выпущенных ракет россией по Украине перевалило за 1000

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Орда не может остановиться

Количество выпущенных ракет россией по Украине перевалило за 1000

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупанты с утра 24 февраля выпустили по территории Украины уже 1080 ракет. Об этом сообщает CNN.

Данные предоставил представитель Пентагона. Также он отметил, что удары по западным областям Украины были действительно высокоточными, ведь россияне целились в те объекты, которые желали уничтожить.

В то же время представитель минобороны США прокомментировал ситуацию в украинском авиапространстве:

"В России до сих пор нет преимущества в украинском небе, и воздушное пространство остается спорным"

Отметим, что ракетные удары Россия запускает и со своей территории. В том числе ВСУ зафиксировали выпущенные снаряды из Черного и Каспийского морей.

Также напомним, что часть ракет на Западе Украины была сбита ПВО, однако этих средств обороны недостаточно. Вскоре Словакия должна поставить новое оборудование ПВО для Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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