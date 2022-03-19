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Во время ракетного обстрела Запорожья погибло девять человек

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Очередные жертвы российских военных преступников

Во время ракетного обстрела Запорожья погибло девять человек

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время вчерашнего обстрела пригорода Запорожья в результате двух ракетных ударов девять человек погибли и семнадцать ранены, еще пять травмированных. Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.

В настоящее время руководство области продолжает эвакуацию в безопасные регионы страны жителей оккупированных населенных пунктов Запорожской области и доставку гуманитарной помощи.

Известно, что в течение дня 18 марта 2022 года было эвакуировано 2277 человек. Среди них - 624 ребенка.

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В статье: война с Россией запорожье
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Источник:
Запорізька ОДА

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Комментарии (1)
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Приоритет (Неаполь скифский)
19.03.2022 в 12:21
В Николаеве погибло после ракетного удара около 40 десантников и в Мерефе около 30 тер.обороновцев. Вечная память героям.
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