Во время ракетного обстрела Запорожья погибло девять человек
Очередные жертвы российских военных преступников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во время вчерашнего обстрела пригорода Запорожья в результате двух ракетных ударов девять человек погибли и семнадцать ранены, еще пять травмированных. Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.
В настоящее время руководство области продолжает эвакуацию в безопасные регионы страны жителей оккупированных населенных пунктов Запорожской области и доставку гуманитарной помощи.
Известно, что в течение дня 18 марта 2022 года было эвакуировано 2277 человек. Среди них - 624 ребенка.
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Источник:Запорізька ОДА
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19.03.2022 в 12:21
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