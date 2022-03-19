Во время ракетного обстрела Запорожья погибло девять человек

Во время вчерашнего обстрела пригорода Запорожья в результате двух ракетных ударов девять человек погибли и семнадцать ранены, еще пять травмированных. Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.

В настоящее время руководство области продолжает эвакуацию в безопасные регионы страны жителей оккупированных населенных пунктов Запорожской области и доставку гуманитарной помощи.

Известно, что в течение дня 18 марта 2022 года было эвакуировано 2277 человек. Среди них - 624 ребенка.