Верещук объявила о новых гуманитарных коридорах на 19 марта

На территории Украины сегодня, 19 марта, будут открыты гуманитарные коридоры для эвакуации населения с горячих точек. Об этом сообщает министр временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Также планируется оказать гуманитарную помощь для людей, которые остаются в горячих точках.

Список коридоров выглядит следующим образом:

Из города Мариуполь, Донецкой области, в Запорожье.

Маршрут: Мангуш/Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. С обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожья. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.

Из села Бервица, Киевской области, в Бровары, Киевскую область. Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в Мокреце, перейти реку Трубыш в сторону улицы Надгоспная. Там их будут ждать автобусы. Жителей просят быть внимательными и попытаться воспользоваться коридором именно сегодня, ведь согласование эвакуации далось с трудом, враг срывает договоренности.

Маршрут: Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары.

Из города Буча, Киевской области, в поселок Белогородка, Киевской области.

Маршрут: Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка.

Из поселка Богдановка, Киевской области, в город Бровары.

Маршрут: Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары.

Из города Бородянка, Киевской области, в город Белая Церковь.

Маршрут: Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочеров – Брусилов – Фастов – Белая Церковь.

Также эвакуировать людей планируют из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасная – в Бахмут. В Херсонскую область будут пытаться доставить 14 фур гуманитарных грузов для населения.