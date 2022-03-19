Верещук объявила о новых гуманитарных коридорах на 19 марта
Эвакуация и помощь продолжается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На территории Украины сегодня, 19 марта, будут открыты гуманитарные коридоры для эвакуации населения с горячих точек. Об этом сообщает министр временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Также планируется оказать гуманитарную помощь для людей, которые остаются в горячих точках.
Список коридоров выглядит следующим образом:
Из города Мариуполь, Донецкой области, в Запорожье.
Маршрут: Мангуш/Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. С обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожья. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.
Из села Бервица, Киевской области, в Бровары, Киевскую область. Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в Мокреце, перейти реку Трубыш в сторону улицы Надгоспная. Там их будут ждать автобусы. Жителей просят быть внимательными и попытаться воспользоваться коридором именно сегодня, ведь согласование эвакуации далось с трудом, враг срывает договоренности.
Маршрут: Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары.
Из города Буча, Киевской области, в поселок Белогородка, Киевской области.
Маршрут: Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка.
Из поселка Богдановка, Киевской области, в город Бровары.
Маршрут: Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары.
Из города Бородянка, Киевской области, в город Белая Церковь.
Маршрут: Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочеров – Брусилов – Фастов – Белая Церковь.
Также эвакуировать людей планируют из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасная – в Бахмут. В Херсонскую область будут пытаться доставить 14 фур гуманитарных грузов для населения.
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