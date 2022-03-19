Полузащитник Металлиста Паулиньо перешел в бразильский клуб
Южноамериканца арендовали
фото - фК Металіст Харків
Полузащитник "Металлиста" Паулиньо Бойя перешел в "Америку Минейро" на правах аренды. Он будет выступать за бразильский клуб до конца июня.
Как известно, Паулиньо присоединился к харьковской команде зимой. За трансфер южноамериканского футболиста харьковчане заплатили 1,60 млн евро.
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Источник:Інстаграм ФК "Америка Мінейро"
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