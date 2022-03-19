Полузащитник Металлиста Паулиньо перешел в бразильский клуб

Полузащитник "Металлиста" Паулиньо Бойя перешел в "Америку Минейро" на правах аренды. Он будет выступать за бразильский клуб до конца июня.

Как известно, Паулиньо присоединился к харьковской команде зимой. За трансфер южноамериканского футболиста харьковчане заплатили 1,60 млн евро.