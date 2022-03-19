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Полузащитник Металлиста Паулиньо перешел в бразильский клуб

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Южноамериканца арендовали

Полузащитник Металлиста Паулиньо перешел в бразильский клуб

фото - фК Металіст Харків

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Паулиньо Бойя перешел в "Америку Минейро" на правах аренды. Он будет выступать за бразильский клуб до конца июня.

Как известно, Паулиньо присоединился к харьковской команде зимой. За трансфер южноамериканского футболиста харьковчане заплатили 1,60 млн евро.

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В статье: Паулиньо Америка Минейро Металлист (Харьков)
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