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Федецкий: Все спрашивают, как вступить в терроборону. Люди хотят защищать свою землю

Общие новости
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(1 голосов)

Но берут не всех

Федецкий: Все спрашивают, как вступить в терроборону. Люди хотят защищать свою землю

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал свое вступление в ряды терробороны Луцка:

“Таким должно быть решение каждого сознательного украинца. Мы родились в этой стране. Это должно быть изнутри.

Я не знаю тех, кто боится. Все наоборот спрашивают о том, как вступить в терробороны, какие там обязанности. Люди хотят защищать свою землю”, - сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий война с Россией
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Источник:
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Комментарии (1)
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Приоритет (Неаполь скифский)
19.03.2022 в 14:24
Ярмоленко, Зинченко тоже спрашивают?
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