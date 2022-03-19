Федецкий: Все спрашивают, как вступить в терроборону. Люди хотят защищать свою землю
Но берут не всех
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал свое вступление в ряды терробороны Луцка:
“Таким должно быть решение каждого сознательного украинца. Мы родились в этой стране. Это должно быть изнутри.
Я не знаю тех, кто боится. Все наоборот спрашивают о том, как вступить в терробороны, какие там обязанности. Люди хотят защищать свою землю”, - сказал Федецкий.
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Источник:Футбол 1/2/3
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19.03.2022 в 14:24
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