Пока победа только в битве за сахар. ВИДЕО, как россияне борются за продовольствие в магазине
“Великая и могучая страна”
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В то время как "величественный" план путина по захвату Украины проваливается, вместе с ним ко дну спускается гуманитарная ситуация в воссии.
Самое главное в этом кризисе – это люди, а вернее отсутствие такого понятия, как уважение. В магазинах мордора такого нет. Теперь здесь происходят битвы за сахар.
Работник одного из супермаркетов открыл ворота со склада и выпустил корзину с сахаром, словно бросив собакам. На нее сразу набросились, а потом еще и защищали сахар от других посягателей.
Также похожая ситуация была и в другом супермаркете. И это только те случаи, которые попали на видео. Что тогда говорить о всеобщей ситуации?
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