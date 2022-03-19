Пока победа только в битве за сахар. ВИДЕО, как россияне борются за продовольствие в магазине

В то время как "величественный" план путина по захвату Украины проваливается, вместе с ним ко дну спускается гуманитарная ситуация в воссии.

Самое главное в этом кризисе – это люди, а вернее отсутствие такого понятия, как уважение. В магазинах мордора такого нет. Теперь здесь происходят битвы за сахар.

Работник одного из супермаркетов открыл ворота со склада и выпустил корзину с сахаром, словно бросив собакам. На нее сразу набросились, а потом еще и защищали сахар от других посягателей.

Также похожая ситуация была и в другом супермаркете. И это только те случаи, которые попали на видео. Что тогда говорить о всеобщей ситуации?