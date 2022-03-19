"С презрением". Украинский пограничник бросил в посла Беларуси 30 серебряников - ВИДЕО
Плата за измену для белорусских пограничников
Посол Беларуси Игорь Сокол уехал из Украины. Это он решил сделать через Могилев-Подольский, но не остался без внимания украинских пограничников.
На пропускном пункте подполковник Государственной пограничной службы Украины по приказу главы ДПС генерал-майора Сергея Дейнеко пытался вручить послу мешочек с монетами – «30 серебряников», чтобы передал председателю Пограничного комитета Анатолию Лаппо. Как известно, 30 серебряников – это библейский символ измены.
Игорь Сокол отказался брать мешочек. Тогда украинский пограничник со словами «С презрением» бросил монеты в посла.
Отметим, что в субботу, 19 марта, стало известно, что в Беларуси недалеко от границы с Украиной на железнодорожной станции Муляровка (Гомельская область) разгружают очередную партию российской военной техники. К тому же, через реку Припять готовят понтонный мост.
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