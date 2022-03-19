ГУР МО: Оккупанты бросают как "пушечное мясо" мобилизованных из ОРДЛО

Российские оккупанты используют мобилизованных из ОРДЛО как "пушечное мясо". Их отправляют в разведку боем, чтобы определять огневые позиции ВСУ. Из 250-300 таких "мобилизованных" 200 не возвращаются. Об этом заявили на брифинге Главного управления разведки Украины.

"Одно из таких подразделений, имевший в своем составе 250-300 человек, 16-17 марта потеряло около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении. Остатки вернувшихся в Херсонскую область подразделения абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.

По словам самых "мобилизованных", российское командование использует их в качестве "живца" – их бросают, как передовой эшелон разведки боем. Такие подразделения едут на военных автомобилях в линию столкновения, игнорируя высокие потери. А враг таким образом пытается определить расположение огневых позиций ВС Украины", – заявили в Главном управлении разведки.