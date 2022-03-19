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ГУР МО: Оккупанты бросают как "пушечное мясо" мобилизованных из ОРДЛО

Общие новости
(1 голосов)

Гениальная военная тактика

ГУР МО: Оккупанты бросают как "пушечное мясо" мобилизованных из ОРДЛО

Getty Images

Новина українською

Российские оккупанты используют мобилизованных из ОРДЛО как "пушечное мясо". Их отправляют в разведку боем, чтобы определять огневые позиции ВСУ. Из 250-300 таких "мобилизованных" 200 не возвращаются. Об этом заявили на брифинге Главного управления разведки Украины.

"Одно из таких подразделений, имевший в своем составе 250-300 человек, 16-17 марта потеряло около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении. Остатки вернувшихся в Херсонскую область подразделения абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.

По словам самых "мобилизованных", российское командование использует их в качестве "живца" – их бросают, как передовой эшелон разведки боем. Такие подразделения едут на военных автомобилях в линию столкновения, игнорируя высокие потери. А враг таким образом пытается определить расположение огневых позиций ВС Украины", – заявили в Главном управлении разведки.

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В статье: ДНР и ЛНР война с Россией
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Источник:
ГУР МО

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.03.2022 в 14:20
Я всегда говорил что на Донбассе в основном дауны живут.
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terber (ternopil)
19.03.2022 в 13:42
хор з ними ,зрадників ніде не люблять
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