Денисов – о путине: За 20 дней затьмить гитлера – нужно было очень постараться

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал баннер болельщиков "Аталанты":

“Фанаты “Аталанты” во время матча вывесили на трибуне плакат, где Миранчук и Малиновский держатся за руки. У меня впечатление, что они просто не понимают на самом деле происходящее в Украине и какой здесь произвол творит россия. За 20 дней затмить гитлера – нужно было очень постараться, залить кровью всю нашу страну”, – сказал Денисов.