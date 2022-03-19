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Денисов – о путине: За 20 дней затьмить гитлера – нужно было очень постараться

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Денисов – о путине: За 20 дней затьмить гитлера – нужно было очень постараться

Футбол 1/2/3

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Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал баннер болельщиков "Аталанты":

“Фанаты “Аталанты” во время матча вывесили на трибуне плакат, где Миранчук и Малиновский держатся за руки. У меня впечатление, что они просто не понимают на самом деле происходящее в Украине и какой здесь произвол творит россия. За 20 дней затмить гитлера – нужно было очень постараться, залить кровью всю нашу страну”, – сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов Владимир Путин война с Россией Адольф Гитлер
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Источник:
Футбол 1/2/3

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