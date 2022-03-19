Премьер-министр Польши выступил за полный запрет на торговлю ЕС с россией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за полный запрет на торговлю ЕС с россией.

Отвечая на вопрос о протестах на границе против поставок товаров в Беларусь и Россию и о перспективах принятия лидерами ЕС решения закрыть европейские дороги для грузовиков из россии, Моравецкий выразил надежду, что будет очередное отрезвление европейских лидеров, и Совет ЕС примет очередной пакет санкций.

"Я абсолютно на стороне протестующих и еще раз обращаюсь в Европейскую комиссию как можно быстрее активизировать свои полномочия.

Польша предлагает как можно скорее добавить в этот пакет санкций торговую блокаду как для морских портов, так и запрет на сухопутную торговлю. Такой шаг дополнительно заставит россию задуматься о том, чтобы прекратить эту жестокую войну.

Речь идет о жизни и смерти десятков, а может, сотен тысяч человек, речь идет о суверенной стране – Украине – но и о безопасности НАТО. Мы должны продемонстрировать свою силу и решительность по отношению к россии, иначе в ближайшее время придется заплатить большую цену", – сказал премьер Польши.