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Смерть оккупантам! Российский орк пожаловался девушке, что восьмерых его собратьев обезвредила украинская бабушка

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Врагу не победить эту страну

Смерть оккупантам! Российский орк пожаловался девушке, что восьмерых его собратьев обезвредила украинская бабушка

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Истории об украденных цыганами танках, обезвреженных киевской гопотой российских БТРах, помощи от бездомных в изготовлении бандера-смузи, сбитом украинской домохозяйкой консервацией вражеском дроне уже стали эпосом нашей освободительной войны с российскими оккупантами. В список защитников нашей славной Украины нужно заносить и местных бабушек.

После встречи с одной из таких домой в цинковых гробах отправились восемь оккупантов. И эта информация не от украинской стороны, а, так сказать, из первых уст. Украинская разведка распространила фрагмент перехваченного разговора русского орка со своей девушкой.

(Девушка оккупанта) Вчера вот четыре еще гроба привезли в Мажгодин, в Залезино, две деревни еще какие-то там были.

- (Оккупант) А мы знаешь, сколько привезли-отправили – кучу!

(Девушка оккупанта) Ну, типа, которые чеченские?

(Оккупант) Да-да.

(Девушка оккупанта) Долго сначала Минобороны вообще не говорило о потерях: с нашей стороны не было потерь вообще якобы.

(Оккупант) Потерь очень много!

(Девушка оккупанта) Я знала о потерях, потому что Глеб, они стоят на границе Воронежа и Украины, сказал, что прямо КАМАЗами, говорит, привозят.

(Оккупант) Страшно это все, страшно.

(Девушка оккупанта) Да это понятное дело, что вы там не в этот вот играете…

- (Оккупант) Не в стрейкбол.

(Оккупант) Нас вот тоже бросили, бл..ть, ни обеспечения, ничего! Вся 42-я дивизия, вся наша рота выведена в Джанкой, а нас откомандировали! Сухпайки закончились, нам жрать нечего! Мы пошли вот вчера, утку стырили, короче. Если получается магазин "бомбануть", сигареты оттуда забираем, продукты.

Потому что ничего нет, ты понимаешь? Мы голодаем!

(Девушка оккупанта) Но большинство (ТВ) показывают, что вы просто продукты отдаете, либо вам отдают продукты мирные жители. Типа говорят "спасибо, что вы приехали", бабушки там плачут и благодарят.

(Оккупант) Ага! Вон одна бабушка накормила пирожками – восемь человек домой улетели, бл..ть, в цинковых гробах!

(Девушка оккупанта) В смысле? Чем она их накормила?

(Оккупант) Ядом!

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.03.2022 в 15:28
А бабушки ещё очень общаться любят между собой, новостями, опытом делиться..
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0
0
leoniddnipro (Днепропетровск)
19.03.2022 в 14:51
Правильна бабуся!
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+2
0
Черноморчик (Одесса )
19.03.2022 в 14:36
Яда не жалко
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+2
0

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