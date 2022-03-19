Смерть оккупантам! Российский орк пожаловался девушке, что восьмерых его собратьев обезвредила украинская бабушка

Истории об украденных цыганами танках, обезвреженных киевской гопотой российских БТРах, помощи от бездомных в изготовлении бандера-смузи, сбитом украинской домохозяйкой консервацией вражеском дроне уже стали эпосом нашей освободительной войны с российскими оккупантами. В список защитников нашей славной Украины нужно заносить и местных бабушек.

После встречи с одной из таких домой в цинковых гробах отправились восемь оккупантов. И эта информация не от украинской стороны, а, так сказать, из первых уст. Украинская разведка распространила фрагмент перехваченного разговора русского орка со своей девушкой.

– (Девушка оккупанта) Вчера вот четыре еще гроба привезли в Мажгодин, в Залезино, две деревни еще какие-то там были.

- (Оккупант) А мы знаешь, сколько привезли-отправили – кучу!

– (Девушка оккупанта) Ну, типа, которые чеченские?

– (Оккупант) Да-да.

– (Девушка оккупанта) Долго сначала Минобороны вообще не говорило о потерях: с нашей стороны не было потерь вообще якобы.

– (Оккупант) Потерь очень много!

– (Девушка оккупанта) Я знала о потерях, потому что Глеб, они стоят на границе Воронежа и Украины, сказал, что прямо КАМАЗами, говорит, привозят.

– (Оккупант) Страшно это все, страшно.

– (Девушка оккупанта) Да это понятное дело, что вы там не в этот вот играете…

- (Оккупант) Не в стрейкбол.

– (Оккупант) Нас вот тоже бросили, бл..ть, ни обеспечения, ничего! Вся 42-я дивизия, вся наша рота выведена в Джанкой, а нас откомандировали! Сухпайки закончились, нам жрать нечего! Мы пошли вот вчера, утку стырили, короче. Если получается магазин "бомбануть", сигареты оттуда забираем, продукты.

Потому что ничего нет, ты понимаешь? Мы голодаем!

– (Девушка оккупанта) Но большинство (ТВ) показывают, что вы просто продукты отдаете, либо вам отдают продукты мирные жители. Типа говорят "спасибо, что вы приехали", бабушки там плачут и благодарят.

– (Оккупант) Ага! Вон одна бабушка накормила пирожками – восемь человек домой улетели, бл..ть, в цинковых гробах!

– (Девушка оккупанта) В смысле? Чем она их накормила?

– (Оккупант) Ядом!