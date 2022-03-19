Михайличенко: Если потребуется, то сам возьму в руки оружие

Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко дал комментарий о войне в Украине и о готовности воевать за свою страну:

"Трудно, потому что мы с девушкой не с семьей. Они еще дома, в пригороде Киева. К счастью, интернет и телефон еще работают, поэтому мы на связи по меньшей мере каждые три часа. Взрывы раздаются все ближе и ближе. Каждый раз, когда раздаются сирены, моей семье приходится прятаться в подвале.

Сейчас мы пытаемся вытащить оттуда мою маму и тетю. Моему отцу 50, а брату 27. Им запрещено уезжать из страны. Они могут быть призваны. Надо готовиться к худшему. Многие экс-футболисты уже воюют.

Вернусь ли я, если меня вызовут? Если придется, то вернусь! Если нужно, то сам возьму в руки оружие, особенно, если нужно будет защитить мою семью", – сказал Михайличенко.