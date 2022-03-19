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Главнокомандующий ВСУ обратился к политикам, которые рассказывают об измене и сдаче страны

Общие новости
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(2 голосов)

Не нужно играть на руку врагу

Главнокомандующий ВСУ обратился к политикам, которые рассказывают об измене и сдаче страны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обратился к политикам, не привлеченным непосредственно в обороне государства:

“Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об “измене” и делают “оценки” оперативной обстановки.

Своими безответственными заявлениями, вроде, противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов.

Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире.

Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить.

Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир.

Идут 24-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии. Сопротивление, которое стало возможным благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации.

Поэтому я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими “экспертными оценками”. Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети.

Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам.

Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил.

Призываю – не раскалывайте государство!”, - заявил Залужный.

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В статье: война с Россией Валерий Залужный
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Источник:
ЗСУ

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.03.2022 в 15:23
Фамилии этих придурков...
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