Главнокомандующий ВСУ обратился к политикам, которые рассказывают об измене и сдаче страны
Не нужно играть на руку врагу
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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обратился к политикам, не привлеченным непосредственно в обороне государства:
“Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об “измене” и делают “оценки” оперативной обстановки.
Своими безответственными заявлениями, вроде, противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов.
Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире.
Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить.
Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир.
Идут 24-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии. Сопротивление, которое стало возможным благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации.
Поэтому я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими “экспертными оценками”. Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети.
Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам.
Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил.
Призываю – не раскалывайте государство!”, - заявил Залужный.
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