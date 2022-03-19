Трубин: Держу себя в форме и надеюсь, что это закончится как можно скорее

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о своих переживаниях из-за войны в Украине:

"В первую очередь, это был страх за своих родных, потом осознание, что не будет футбола и большое разочарование. Страх от того, что происходит в 21 веке. Столько красивых городов будет разрушено, пострадает большое количество людей - это ужасно.

Сначала я находился в Киеве и думал, что это не продлится долго, но потом понял, что становится с каждым моментом более опасным и решил поехать в Луцк. И теперь я нахожусь здесь вместе со своей семьей.

Поддерживаю форму регулярными занятиями в тренажерном зале, пробежками, собираемся с друзьями и играем в футбол, теннисбол. Любыми методами пытаюсь держать себя в форме и надеюсь, что это закончится как можно быстрее", - сказал Трубин.