Трубин: Держу себя в форме и надеюсь, что это закончится как можно скорее
Анатолий ждет завершения войны
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о своих переживаниях из-за войны в Украине:
"В первую очередь, это был страх за своих родных, потом осознание, что не будет футбола и большое разочарование. Страх от того, что происходит в 21 веке. Столько красивых городов будет разрушено, пострадает большое количество людей - это ужасно.
Сначала я находился в Киеве и думал, что это не продлится долго, но потом понял, что становится с каждым моментом более опасным и решил поехать в Луцк. И теперь я нахожусь здесь вместе со своей семьей.
Поддерживаю форму регулярными занятиями в тренажерном зале, пробежками, собираемся с друзьями и играем в футбол, теннисбол. Любыми методами пытаюсь держать себя в форме и надеюсь, что это закончится как можно быстрее", - сказал Трубин.
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