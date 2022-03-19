УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трубин: Держу себя в форме и надеюсь, что это закончится как можно скорее
В тренде

Трубин: Держу себя в форме и надеюсь, что это закончится как можно скорее

Общие новости
(1 голосов)

Анатолий ждет завершения войны

Трубин: Держу себя в форме и надеюсь, что это закончится как можно скорее

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о своих переживаниях из-за войны в Украине:

"В первую очередь, это был страх за своих родных, потом осознание, что не будет футбола и большое разочарование. Страх от того, что происходит в 21 веке. Столько красивых городов будет разрушено, пострадает большое количество людей - это ужасно.

Сначала я находился в Киеве и думал, что это не продлится долго, но потом понял, что становится с каждым моментом более опасным и решил поехать в Луцк. И теперь я нахожусь здесь вместе со своей семьей.

Поддерживаю форму регулярными занятиями в тренажерном зале, пробежками, собираемся с друзьями и играем в футбол, теннисбол. Любыми методами пытаюсь держать себя в форме и надеюсь, что это закончится как можно быстрее", - сказал Трубин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...