Зозуля: Когда кто-то в Европе начинает мирить Россию и Украину, то у меня это вызывает рвотный рефлекс
Также Роман напомнил о том, что война началась в 2014 году.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий Роман Зозуля поделился мнением по поводу примирения с россией:
“Я считаю, что с 24 числа до сих пор мирить Украину с россией - бессмысленно. Мы не простим. Я и мои дети, дети моих детей, и 2-3-4 последующие поколения – мы этого не простим. Сейчас, когда ты видишь, как кто-то из Италии, Испании, Франции, неважно откуда, начинает два флага рядом ставить и нас мирить – это вызывает у меня рвотный рефлекс. Я начинаю злиться
Для меня война идет с 2014 года. Если говорить о себе, то я был готов. Надеялся, что этого не будет, но в глубине души понимал, что рано или поздно он это сделает.
Война началась не 24 февраля, а длится с 2014 года, где тоже умирали люди, дети. Жаль, что Европа и весь мир только сейчас понял, что у нас происходит”, - сказал Зозуля.
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