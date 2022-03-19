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"Мы обязательно победим в этой войне". Ярмоленко, Миколенко и Яремчук выступили со словами поддержки для украинцев

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Слава нации!

"Мы обязательно победим в этой войне". Ярмоленко, Миколенко и Яремчук выступили со словами поддержки для украинцев

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Игроки национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко и Роман Яремчук обратились со словами поддержки ко всем украинцам. Ролик вышел на клубном канале киевского "Динамо".

“Вся наша история – это борьба. Борьба за свои права, борьба за справедливость. Украинцы всегда знали цену своей свободе. И сейчас мы еще раз это доказываем”, - сказал Миколенко.

“Весь мир затаил дыхание. Каждый адекватный человек понимает, что сейчас ценой собственной жизни мы защищаем не только независимость Украины, но и демократию всей Европы»” – добавил Ярмоленко.

“Мы обязательно победим в этой войне. Украина вернет свои земли, отстроит города навеки войдет в историю мировой демократии. Итого – мы сила. Слава Украине! Слава нашим героям!” – завершил Яремчук.

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В статье: Андрей Ярмоленко Роман Яремчук война с Россией Виталий Миколенко
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