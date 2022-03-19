"Мы обязательно победим в этой войне". Ярмоленко, Миколенко и Яремчук выступили со словами поддержки для украинцев

Игроки национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко и Роман Яремчук обратились со словами поддержки ко всем украинцам. Ролик вышел на клубном канале киевского "Динамо".

“Вся наша история – это борьба. Борьба за свои права, борьба за справедливость. Украинцы всегда знали цену своей свободе. И сейчас мы еще раз это доказываем”, - сказал Миколенко.

“Весь мир затаил дыхание. Каждый адекватный человек понимает, что сейчас ценой собственной жизни мы защищаем не только независимость Украины, но и демократию всей Европы»” – добавил Ярмоленко.