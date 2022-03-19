В ООН опровергли вбросы россии о разработке биологического оружия на территории Украины

В ООН опровергли вбросы россии о якобы существовании в Украине так называемых программ создания биологического оружия. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель Генсека ООН, Верховный представитель по разоружению Идзуми Накамицу.

"Организаций Объединенных Наций ничего неизвестно о каких-либо программах биологического оружия в Украине", – подчеркнула Идзуми Накамицу.

Она также напомнила, что Конвенция о биологическом оружии 1972 г. запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление и применение биологического и токсинового оружия. Российская федерация и Украина являются участниками этого договора.

Верховный представитель по вопросам разоружения подчеркнула, что биологическое оружие было объявлено вне закона с момента вступления в действие Конвенции 1975 года.

Заместитель Генерального секретаря ООН напомнила, что все государства участники Конвенции, а их 183, обязались "никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать, или иным образом покупать, или хранить" биологическое оружие.