В ООН опровергли вбросы россии о разработке биологического оружия на территории Украины
Хоть какая-то польза от них
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В ООН опровергли вбросы россии о якобы существовании в Украине так называемых программ создания биологического оружия. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель Генсека ООН, Верховный представитель по разоружению Идзуми Накамицу.
"Организаций Объединенных Наций ничего неизвестно о каких-либо программах биологического оружия в Украине", – подчеркнула Идзуми Накамицу.
Она также напомнила, что Конвенция о биологическом оружии 1972 г. запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление и применение биологического и токсинового оружия. Российская федерация и Украина являются участниками этого договора.
Верховный представитель по вопросам разоружения подчеркнула, что биологическое оружие было объявлено вне закона с момента вступления в действие Конвенции 1975 года.
Заместитель Генерального секретаря ООН напомнила, что все государства участники Конвенции, а их 183, обязались "никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать, или иным образом покупать, или хранить" биологическое оружие.
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