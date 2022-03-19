УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Депутат парламента страны ЕС, который воюет против России: Мое сердце горит за Украину
В тренде

Депутат парламента страны ЕС, который воюет против России: Мое сердце горит за Украину

Общие новости
(2 голосов)

Спасибо за поддержку не только словом!

Депутат парламента страны ЕС, который воюет против России: Мое сердце горит за Украину

Еспресо/Скриншот

Новина українською

Депутат латвийского Сейма Юрис Юрашс рассказал, почему приехал в Украину защищать нашу землю от российских захватчиков:

“Мое сердце горит за Украину! Я хочу вместе с ребятами плечом к плечу сражаться и отстаивать независимость Украины. Это действительно не война Украины с Россией, это война всего цивилизованного мира против агрессора и оккупанта.

Я хочу сказать, чтобы все мы были едины и вместе могли приложить все необходимые усилия для того, чтобы помогать друг другу. Я надеюсь, что помощь, которая приходила со всего цивилизованного мира, она будет поступать и надел и вместе нам удастся в короткие сроки победить оккупанта”, - сказал Юрашс.

Напомним, что господин Юрис несколько дней назад составил свой мандат и приехал в Украину для того, чтобы бороться против московской орды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...