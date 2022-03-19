Депутат парламента страны ЕС, который воюет против России: Мое сердце горит за Украину

Депутат латвийского Сейма Юрис Юрашс рассказал, почему приехал в Украину защищать нашу землю от российских захватчиков:

“Мое сердце горит за Украину! Я хочу вместе с ребятами плечом к плечу сражаться и отстаивать независимость Украины. Это действительно не война Украины с Россией, это война всего цивилизованного мира против агрессора и оккупанта.

Я хочу сказать, чтобы все мы были едины и вместе могли приложить все необходимые усилия для того, чтобы помогать друг другу. Я надеюсь, что помощь, которая приходила со всего цивилизованного мира, она будет поступать и надел и вместе нам удастся в короткие сроки победить оккупанта”, - сказал Юрашс.