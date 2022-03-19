Враг нанес минометный удар по Макарову. Есть погибшие

Войска страны-оккупанта нанесли минометный удар по поселку Макаров на Киевщине. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Обстрел был осуществлен 18 марта с тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. Его результатом стали семеро погибших мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице.

В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения.