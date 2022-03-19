Враг нанес минометный удар по Макарову. Есть погибшие
Пять человек находятся в больнице
Фото: Поліція Київської області
Войска страны-оккупанта нанесли минометный удар по поселку Макаров на Киевщине. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Обстрел был осуществлен 18 марта с тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. Его результатом стали семеро погибших мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице.
В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Во время ракетного обстрела Запорожья погибло девять человек
- Боевых машин уже полторы тысячи. Данные о потерях россиян по состоянию на утро 19 марта
- Нацгвардия остановила наступление россиян на Рубежное
- Незаурядные успехи. Командование Воздушных Сил ВСУ назвало количество пораженных воздушных объектов врага за сутки
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО
Новости по теме
- 01:39 Украинские Арестович сообщил о том, что ВСУ в шестой раз ударили по позициям врага в Чернобаевке
- 01:28 Украинские 14 ракет и более 40 авиационных налетов на Украину за сутки. Генштаб ВСУ проанализировал последние события на фронте
- 01:11 Украинские Зеленский призвал москву наконец-то встретиться и восстановить территориальную целостность Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...