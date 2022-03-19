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Враг нанес минометный удар по Макарову. Есть погибшие

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Пять человек находятся в больнице

Враг нанес минометный удар по Макарову. Есть погибшие

Фото: Поліція Київської області

UA-Футбол
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Войска страны-оккупанта нанесли минометный удар по поселку Макаров на Киевщине. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Обстрел был осуществлен 18 марта с тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. Его результатом стали семеро погибших мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице.

В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения.

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В статье: война с Россией
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