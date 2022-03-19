Федецкий: Не знаю, как дальше жить Тимощуку после его действий

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал предательство своего экс-друга в футболе и вне поля Анатолия Тимощука:

“Война закончится и Украина обязательно победит. Как дальше с этим жить Тимощуку, я не знаю. По-видимому, у него нет ни сердца, ни совести. Совершенно ничего у него нет в груди. Пустой человек, который поставил деньги выше совести и народа Украины.

Бог ему судья, но он показал свое лицо. Мне неприятно сейчас говорить об этом, потому что мы с детства общались и дружили с этим человеком. Его поступок не подлежит никакой логике. Он предал себя прежде всего. Даже не знаю, как на это отреагирует его отец из Луцка. Тимощук знал, на что идет”, - сказал Федецкий.