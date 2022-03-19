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Рух опору захватил станцию радиопомех врага

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Будем использовать против русни

Рух опору захватил станцию радиопомех врага

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Рух опору захватил технику РЭБ врага, сообщает Спротив.

Участники руху опору на временно оккупированной российскими войсками территории стали владельцами российской станции радиопомех Ртуть-БМ. Эта платформа используется для того, чтобы мешать работе радиодетонаторов артиллерийских снарядов. Применяется для прикрытия переправ, скопление войск, и в местах расположения штабов.

Техника уже готовится к дальнейшему использованию против армии орков.

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В статье: война с Россией
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